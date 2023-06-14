В Белом доме заявили, что Байден рассмотрит вопрос о репарациях афроамериканцам за рабство
- AP
Как сообщает РИА Новости, она не стала прямо отвечать, поддержат ли в администрации инициативы о выплатах афроамериканцам в качестве компенсации за рабство предков.
«Он (Байден. — RT) хочет видеть исследование вопроса о репарациях, сохраняющихся последствиях рабства. Он считает, что это невероятно важно», — сказала пресс-секретарь Белого дома.
В 2021 году палата представителей США проголосовала за введение нового федерального праздника 19 июня, посвящённого отмене рабства в стране в 1865 году.
Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 года и, по мнению экспертов, стала самой кровопролитной за всю историю существования государства. Итогом конфликта стала отмена рабства на всей территории страны.