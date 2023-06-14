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Посол: Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок

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Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок.
Посол: Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок
  • Gettyimages.ru
  • © Ashir Kumar

Об этом заявил посол Индии в России Паван Капур в рамках ПМЭФ.

«Сегодня на встрече с представителями крупнейших российских компаний мы обсуждали увеличение поставок индийской продукции на российский рынок», — цитирует его ТАСС.

Капур отметил, что товарооборот между странами необходимо сделать более сбалансированным.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2022 году в 19 раз — до 41 млн т. Также выросли поставки нефтепродуктов в два раза, угля — в три раза.

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