Представители Запада вышли из зала при показе осколков боеприпасов HIMARS на ФСОБ
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«По нашим оценкам, это свидетельствовало о том, что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», — приводит слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что россияне прямо задали вопрос о реакции западных коллег в случае, если что-то подобное было бы совершено в отношении англичан в Ирландии или французов в Бельгии.
«Конечно, ответить на это они просто не могут. Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа. Так они сделали», — добавил он.
По словам Гаврилова, это стало ещё одним свидетельством того, что страны Запада являются соучастниками происходящего в Донбассе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.
По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.
Также Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.