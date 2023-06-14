Представители Запада вышли из зала при показе осколков боеприпасов HIMARS на ФСОБ

Представители западных стран покинули зал заседания на форуме ОБСЕ во время демонстрации российской стороной осколков боеприпасов к HIMARS, применяемых ВСУ в Донбассе.

«По нашим оценкам, это свидетельствовало о том, что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», — приводит слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что россияне прямо задали вопрос о реакции западных коллег в случае, если что-то подобное было бы совершено в отношении англичан в Ирландии или французов в Бельгии.

«Конечно, ответить на это они просто не могут. Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа. Так они сделали», — добавил он.

По словам Гаврилова, это стало ещё одним свидетельством того, что страны Запада являются соучастниками происходящего в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.

Также Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.