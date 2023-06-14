Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представители Запада вышли из зала при показе осколков боеприпасов HIMARS на ФСОБ

Короткая ссылка
Представители западных стран покинули зал заседания на форуме ОБСЕ во время демонстрации российской стороной осколков боеприпасов к HIMARS, применяемых ВСУ в Донбассе.
Представители Запада вышли из зала при показе осколков боеприпасов HIMARS на ФСОБ
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«По нашим оценкам, это свидетельствовало о том, что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада к военным преступлениям Украины», — приводит слова главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что россияне прямо задали вопрос о реакции западных коллег в случае, если что-то подобное было бы совершено в отношении англичан в Ирландии или французов в Бельгии.

«Конечно, ответить на это они просто не могут. Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа. Так они сделали», — добавил он.

По словам Гаврилова, это стало ещё одним свидетельством того, что страны Запада являются соучастниками происходящего в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.

Также Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить