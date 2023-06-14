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Песков: Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не намерена бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг продления зерновой сделки.
Песков: Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

Песков напомнил, что российская сторона неоднократно делала жесты доброй воли, демонстрируя тем самым ответственный подход к реализации сделки.

«Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договорённостей... это проявление доброй воли не может быть бесконечно», — отметил он.

Именно поэтому Москва в данный момент рассматривает вариант выхода из «Черноморской инициативы», заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.

Он отметил, что Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.

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