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Ушаков: представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Берлускони

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Представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ушаков: представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Берлускони
  • AP
  • © Luca Bruno

«Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — рассказал Ушаков.

По его словам, российский президент Владимир Путин искренне скорбит по поводу смерти Берлускони, поскольку их связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.

Путин отметил, что таких политиков, как Берлускони, сейчас на международной арене немного.

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