Ушаков: представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Берлускони

Представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — рассказал Ушаков.

По его словам, российский президент Владимир Путин искренне скорбит по поводу смерти Берлускони, поскольку их связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.

Путин отметил, что таких политиков, как Берлускони, сейчас на международной арене немного.