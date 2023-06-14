Ушаков: представителей России не приглашали на похороны экс-премьера Италии Берлускони
- AP
- © Luca Bruno
«Мы не знаем ещё про уровень иностранного присутствия на похоронах, но российскую сторону на эту церемонию не приглашали», — рассказал Ушаков.
По его словам, российский президент Владимир Путин искренне скорбит по поводу смерти Берлускони, поскольку их связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба.
Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.
Путин отметил, что таких политиков, как Берлускони, сейчас на международной арене немного.