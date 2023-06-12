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Медведев назвал Берлускони настоящим патриотом своей страны

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня на 87-м году жизни, настоящим патриотом своей страны.
Медведев назвал Берлускони настоящим патриотом своей страны
  • Gettyimages.ru

«Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал он в Twitter.

Запись сделана на итальянском языке.

По словам президента России Владимира Путина, таких политиков, как Берлускони, сейчас на международной арене немного.

Российский лидер подчеркнул, что Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони.

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