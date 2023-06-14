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Депутат Шеремет выступил за разрыв дипотношений с США при поставках ВСУ снарядов с ураном

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением разорвать дипломатические отношения между Россией и Соединёнными Штатами, если Вашингтон решит поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.
Депутат Шеремет выступил за разрыв дипотношений с США при поставках ВСУ снарядов с ураном
  • РИА Новости

С такой инициативой он выступил в беседе с РИА Новости.

«В случае, если американские снаряды с обеднённым ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения», — констатировал депутат.

Как отметил Шеремет, решение Вашингтона поставить ВСУ такое оружие продемонстрирует незаинтересованность американских властей в установлении мира на Украине.

Кроме того, добавил он, подобным решением США дадут понять, что им «плевать» на отношения с Россией.

13 июня The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков писала, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

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