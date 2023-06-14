Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Минфине США признали, что санкции мотивировали страны искать альтернативы доллару

Короткая ссылка
Американские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты во взаиморасчётах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчётов», — приводит РИА Новости слова Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.

Она добавила, что в то же время у большинства стран нет значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

Ранее в конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить