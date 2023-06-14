В Минфине США признали, что санкции мотивировали страны искать альтернативы доллару

Американские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты во взаиморасчётах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчётов», — приводит РИА Новости слова Йеллен на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.

Она добавила, что в то же время у большинства стран нет значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

Ранее в конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире.