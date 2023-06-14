Умер американский писатель Кормак Маккарти

Американский писатель-романист и лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.

«Кормак Маккарти... умер в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что писатель умер в своём доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Ранее стало известно, что умер советский и российский писатель Владимир Голованов.