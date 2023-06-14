Умер американский писатель Кормак Маккарти
Американский писатель-романист и лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.
«Кормак Маккарти... умер в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что писатель умер в своём доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико.
Ранее стало известно, что умер советский и российский писатель Владимир Голованов.
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