Умер советский и российский писатель Владимир Голованов
- РИА Новости
Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и «объединителя», — цитирует ТАСС сообщение Капкова в соцсети.
Голованов был автором сценариев детских игровых фильмов «Бесстрашный атаман», «Приключения Травки», «Полёт в страну чудовищ».
В конце апреля скончался Валерий Фомин, режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису».