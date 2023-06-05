Умер советский и российский писатель Владимир Голованов

Советский и российский писатель, драматург, поэт и общественный деятель Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет.

РИА Новости

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. «Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и «объединителя», — цитирует ТАСС сообщение Капкова в соцсети. Голованов был автором сценариев детских игровых фильмов «Бесстрашный атаман», «Приключения Травки», «Полёт в страну чудовищ». В конце апреля скончался Валерий Фомин, режиссёр-мультипликатор анимационной ленты «Про Веру и Анфису».