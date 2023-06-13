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Посол Догадкин: Россия готова сотрудничать с Катаром в решении мировых проблем

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Россия готова сотрудничать с Катаром в решении региональных и международных проблем, заявил посол России в Дохе Дмитрий Догадкин.

«Россия готова активно работать с катарскими партнёрами в интересах решения региональных и международных проблем на благо мира и безопасности всего человечества», — цитирует его РИА Новости.

Догадкин отметил, что между Россией и Катаром активно ведётся политический диалог и обмен делегациями.

Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.

Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

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