Посол Догадкин: Россия готова сотрудничать с Катаром в решении мировых проблем
«Россия готова активно работать с катарскими партнёрами в интересах решения региональных и международных проблем на благо мира и безопасности всего человечества», — цитирует его РИА Новости.
Догадкин отметил, что между Россией и Катаром активно ведётся политический диалог и обмен делегациями.
Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.
Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.