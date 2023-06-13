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Белый дом: США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России

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Соединённые Штаты по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России.
Белый дом: США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России
  • Gettyimages.ru

Об этом, как передаёт ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, уйдя при этом от ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков».

«Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень чётко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить», — отметила она.

Жан-Пьер также посоветовала обратиться по вопросу «Северных потоков» к ЦРУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.

11 июня командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что Вооружённые силы Украины предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России в районе села Каменского.

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