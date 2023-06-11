Командир: ВСУ предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Шторм Z» с позывным Али.
«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населённого пункта Каменское», — заявил он.
По его словам, группа противника численностью до 15 человек пыталась подойти к российским позициям, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты.
Военных ВСУ остановили и отбросили.
Командир подразделения добавил, что украинские войска несут серьёзные потери на Запорожском направлении.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытки атак Вооружённых сил Украины в Запорожской области приходятся на три направления.