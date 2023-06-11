Командир: ВСУ предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России

Вооружённые силы Украины предприняли вылазку в Запорожской области и были отброшены силами России в районе села Каменское.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

«Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населённого пункта Каменское», — заявил он.

По его словам, группа противника численностью до 15 человек пыталась подойти к российским позициям, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты.

Военных ВСУ остановили и отбросили.

Командир подразделения добавил, что украинские войска несут серьёзные потери на Запорожском направлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытки атак Вооружённых сил Украины в Запорожской области приходятся на три направления.