Рогов сообщил, что попытки атак ВСУ в Запорожской области происходят на трёх направлениях
- AP
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Украинские боевики пытаются атаковать по трём направлениям», — констатировал собеседник агентства.
По словам Рогова, речь идёт об участках в районе Орехова в направлении Токмака, Васильевского направления, а также в районе Времёвского выступа.
Он подчеркнул, что ситуация на линии фронта контролируется ВС России.
Минобороны России ранее сообщило, что в районе Времёвского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.