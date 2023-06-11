Рогов сообщил, что попытки атак ВСУ в Запорожской области происходят на трёх направлениях

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что попытки атак Вооружённых сил Украины в Запорожской области приходятся на три направления.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Украинские боевики пытаются атаковать по трём направлениям», — констатировал собеседник агентства.

По словам Рогова, речь идёт об участках в районе Орехова в направлении Токмака, Васильевского направления, а также в районе Времёвского выступа.

Он подчеркнул, что ситуация на линии фронта контролируется ВС России.

Минобороны России ранее сообщило, что в районе Времёвского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.