Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» задействуют в предотвращения вылазок ДРГ в приграничье

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.

«...будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его мнению, с учётом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

В конце мая глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.