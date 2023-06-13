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Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» задействуют в предотвращения вылазок ДРГ в приграничье

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе с другими российскими подразделениями займутся решением задач по предотвращению вылазок украинских ДРГ в приграничных районах.
Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» задействуют в предотвращения вылазок ДРГ в приграничье
  • РИА Новости

«...будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его мнению, с учётом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

В конце мая глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.

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