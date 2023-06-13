Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.

«Провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил Залужный в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что рассказал Милли об обстановке на фронте и о потребностях украинских военных.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.