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Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.
Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных
  • РИА Новости

«Провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил Залужный в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что рассказал Милли об обстановке на фронте и о потребностях украинских военных.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.

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