Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных
- РИА Новости
«Провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил Залужный в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что рассказал Милли об обстановке на фронте и о потребностях украинских военных.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.
Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.