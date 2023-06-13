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Офис Генсека о словах Путина: ООН продолжит работу по зерновой сделке

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Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва думает о выходе из зерновой сделки.

Об этом пишет ТАСС.

«Я напомню, что Генеральный секретарь сказал вчера на этот счёт: мы прилагаем усилия для продолжения действия «Черноморской инициативы», для обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений», — отметил он.

Дюжаррик добавил, что организация продолжит без перерыва данные усилия с учётом важности этих продуктов для мирового рынка.

Как заявил ранее Путин, Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.

По его словам, российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.

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