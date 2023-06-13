Офис Генсека о словах Путина: ООН продолжит работу по зерновой сделке
Об этом пишет ТАСС.
«Я напомню, что Генеральный секретарь сказал вчера на этот счёт: мы прилагаем усилия для продолжения действия «Черноморской инициативы», для обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений», — отметил он.
Дюжаррик добавил, что организация продолжит без перерыва данные усилия с учётом важности этих продуктов для мирового рынка.
Как заявил ранее Путин, Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки.
По его словам, российская сторона участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради беднейших стран.