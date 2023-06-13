Путин: ОПК Украины скоро совсем перестанет существовать

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать.

«ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, всё привозят», — отметил он.

По словам президента, «так долго не проживёшь, не протянешь», поэтому вопрос, связанный с демилитаризацией, «стоит в очень практическом плане».

10 июня в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон выделит $437 тыс. на анализ экономической ситуации на Украине.

Отмечается, что средства поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.