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Госдеп: США выделяют $437 тысяч для выявления недостатков украинской экономики

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В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон выделит $437 тыс. на анализ экономической ситуации на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что средства поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.

«США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить $437 тыс. на её имплементацию», — говорится в сообщении.

Ранее в конгрессе США подготовили проект резолюции с призывом дать ВСУ ракеты ATACMS.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на фоне сообщений о потерях ВСУ пообещал дальнейшую помощь Украине от США.

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