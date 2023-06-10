Госдеп: США выделяют $437 тысяч для выявления недостатков украинской экономики

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон выделит $437 тыс. на анализ экономической ситуации на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что средства поступят в рамках реализации «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.

«США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить $437 тыс. на её имплементацию», — говорится в сообщении.

Ранее в конгрессе США подготовили проект резолюции с призывом дать ВСУ ракеты ATACMS.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на фоне сообщений о потерях ВСУ пообещал дальнейшую помощь Украине от США.