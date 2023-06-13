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В ВОЗ заявили, что не получали данных о вспышках болезней из-за ЧП на Каховской ГЭС

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Всемирная организация здравоохранения пока не получала данных о вспышках заболеваний на территориях, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.
В ВОЗ заявили, что не получали данных о вспышках болезней из-за ЧП на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт.

«Пока не поступало сообщений о вспышках заболеваний, но мы по-прежнему готовы расширять нашу поддержку по мере необходимости», — отметил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что питьевая вода в Херсонской области соответствует нормативным показателям.

Также в ведомстве заявили, что в Херсонской области проводят вакцинацию от инфекционных заболеваний.

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