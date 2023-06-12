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Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы качества питьевой воды в Херсонской области

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В Роспотребнадзоре сообщили, что питьевая вода в Херсонской области соответствует нормативным показателям.
Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы качества питьевой воды в Херсонской области
  • РИА Новости

Отмечается, что с 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населённых пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоёмов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений.

«Питьевая вода соответствует нормативным показателям», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что по результатам исследований негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не отмечается.

Кроме того, продолжается вакцинация населения региона от инфекционных заболеваний.

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что водоёмы региона опасны содержанием возбудителей инфекционных болезней.

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