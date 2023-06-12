Власти Николаевской области: водоёмы региона загрязнены возбудителями кишечных инфекций

Водоёмы Николаевской области Украины опасны содержанием возбудителей инфекционных болезней.

Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

«В некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга — есть превышение очень сильное кишечных (бактерий. — RT)», — сообщил он в Telegram.

По его словам, превышение показателя — вместо 5000 больше в двадцать раз.

Ким добавил, что из-за загрязнения воды вводится запрет на продажу рыбы.

Он также призвал население не купаться, не ловить рыбу и не ходить по берегу, где отступила вода.

9 июня Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.