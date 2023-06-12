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Власти Николаевской области: водоёмы региона загрязнены возбудителями кишечных инфекций

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Водоёмы Николаевской области Украины опасны содержанием возбудителей инфекционных болезней.
Власти Николаевской области: водоёмы региона загрязнены возбудителями кишечных инфекций
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

«В некоторых регионах, что касается рек Ингулец и Южного Буга — есть превышение очень сильное кишечных (бактерий. — RT)», — сообщил он в Telegram.

По его словам, превышение показателя — вместо 5000 больше в двадцать раз.

Ким добавил, что из-за загрязнения воды вводится запрет на продажу рыбы.

Он также призвал население не купаться, не ловить рыбу и не ходить по берегу, где отступила вода.

9 июня Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.

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