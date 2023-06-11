Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роспотребнадзор: вакцинацию от инфекционных заболеваний проводят в Херсонской области

Короткая ссылка
Роспотребнадзор сообщил, что в Херсонской области проводят вакцинацию от инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор: вакцинацию от инфекционных заболеваний проводят в Херсонской области
  • РИА Новости

«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Также отмечается, что служба держит на постоянном контроле ситуацию после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

При этом анализ питьевой воды  из распределительной сети в населённых пунктах Херсонской области, морской воды, а также в Северо-Крымском канале не выявил отклонений.

10 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Херсонской области определяют группы для профилактической вакцинации, нужные препараты направят уже сегодня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить