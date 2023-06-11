Роспотребнадзор: вакцинацию от инфекционных заболеваний проводят в Херсонской области
- РИА Новости
«Осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Также отмечается, что служба держит на постоянном контроле ситуацию после разрушения Каховской гидроэлектростанции.
При этом анализ питьевой воды из распределительной сети в населённых пунктах Херсонской области, морской воды, а также в Северо-Крымском канале не выявил отклонений.
10 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Херсонской области определяют группы для профилактической вакцинации, нужные препараты направят уже сегодня.