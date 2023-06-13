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Habertürk: полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста

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Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в центре города, сообщает Habertürk.
Habertürk: полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста
  • Gettyimages.ru

«Подозреваемый Джихан К., который, как было установлено, использовал нож, пойман полицией», — пишет издание.

Ранее Habertürk сообщал, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями. Как отмечалось, погиб россиянин Вячеслав Нечипорчук.

Генконсульство России связалось с турецкими правоохранительными органами.

После этого сотрудники турецких правоохранительных органов задержали двух подозреваемых, причастных к убийству.

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