ТАСС: в Турции задержали двух причастных к убийству россиянина в Стамбуле
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«Благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых... Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах Стамбула.
Ранее Habertürk сообщало, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.
Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.