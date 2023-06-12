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ТАСС: в Турции задержали двух причастных к убийству россиянина в Стамбуле

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Сотрудники турецких спецслужб задержали двух преступников, причастных к убийству россиянина в Стамбуле, продолжаются поиски ещё одного злоумышленника.
ТАСС: в Турции задержали двух причастных к убийству россиянина в Стамбуле
  • Gettyimages.ru

«Благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых... Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах Стамбула.

Ранее Habertürk сообщало, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.

Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.

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