ТАСС: в Турции задержали двух причастных к убийству россиянина в Стамбуле

Сотрудники турецких спецслужб задержали двух преступников, причастных к убийству россиянина в Стамбуле, продолжаются поиски ещё одного злоумышленника.

«Благодаря изучению показаний очевидцев и анализу записей с камер наблюдения были задержаны двое подозреваемых... Сейчас ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах Стамбула.

Ранее Habertürk сообщало, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.

Сейчас Генконсульство России находится в контакте с турецкими правоохранительными органами.