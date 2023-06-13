Глава Минобороны ФРГ Писториус: Берлин не сможет заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не сможет заменить Киеву каждый подбитый Leopard 2.

«Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем... так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни», — заявил он в эфире телеканала RTL Direkt. Его слова приводит РИА Новости.

10 июня Минобороны России заявило, что российские военные за сутки уничтожили четыре танка Leopard Вооружённых сил Украины.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник попросил Берлин увеличить поставки Киеву танков Leopard 2, по его мнению, их должно быть втрое больше в рядах украинской армии.

По мнению украинского замминистра, бундесвер способен предоставить Украине намного больше танков Leopard, чем было передано.