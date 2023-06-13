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Столтенберг уверен, что НАТО найдёт прекрасного человека на его место

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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдёт достойного преемника на его место.
Столтенберг уверен, что НАТО найдёт прекрасного человека на его место
  • РИА Новости

«Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника», — сказал он в интервью программе на американском телеканале PBS.

Как пишет РИА Новости, после уточняющего вопроса журналиста Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий в качестве генсека НАТО.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО. Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.

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