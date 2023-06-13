Столтенберг уверен, что НАТО найдёт прекрасного человека на его место

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс найдёт достойного преемника на его место.

«Я абсолютно уверен, что этот прекрасный альянс сможет найти прекрасного преемника», — сказал он в интервью программе на американском телеканале PBS.

Как пишет РИА Новости, после уточняющего вопроса журналиста Столтенберг отметил, что у него нет других планов, кроме как завершить срок полномочий в качестве генсека НАТО.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что не отказался бы от поста генсека НАТО. Также газета Politico писала, что премьер-министра Дании Метте Фредериксен серьёзно рассматривают на роль нового генсека.