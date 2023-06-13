WP: представитель Белого дома Жан-Пьер нарушила закон Хэтча о продвижении политики партии
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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на наблюдательное агентство Hatch Act Unit.
«Поскольку госпожа Жан-Пьер сделала заявления, действуя в своём официальном статусе, она нарушила закон Хэтча, запрещающий использовать свои официальные полномочия или влияние с целью вмешательства или воздействия на результаты выборов», — сообщила Ана Галиндо-Марроне, возглавляющая подразделение агентства.
Как отмечает газета, речь идёт о фразе «мега MAGA республиканцы», которая содержит упоминание фракции республиканцев и лозунга экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again.
Утверждается, что такое заявление было сделано Жан-Пьер в преддверии промежуточных выборов в 2022 году.
Агентство при этом не стало рекомендовать делать чиновнице выговор.
В декабре Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом. Он произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.