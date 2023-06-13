WP: представитель Белого дома Жан-Пьер нарушила закон Хэтча о продвижении политики партии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила так называемый закон Хэтча, который запрещает госслужащим продвигать партийную политику и влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на наблюдательное агентство Hatch Act Unit.

«Поскольку госпожа Жан-Пьер сделала заявления, действуя в своём официальном статусе, она нарушила закон Хэтча, запрещающий использовать свои официальные полномочия или влияние с целью вмешательства или воздействия на результаты выборов», — сообщила Ана Галиндо-Марроне, возглавляющая подразделение агентства.

Как отмечает газета, речь идёт о фразе «мега MAGA республиканцы», которая содержит упоминание фракции республиканцев и лозунга экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again.

Утверждается, что такое заявление было сделано Жан-Пьер в преддверии промежуточных выборов в 2022 году.

Агентство при этом не стало рекомендовать делать чиновнице выговор.

В декабре Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом. Он произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.