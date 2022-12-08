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Пресс-секретарь Белого дома покинула зал для брифингов после спора с журналистом

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер покинула зал для брифингов после спора с журналистом.

Об этом сообщило РИА Новости

Спор произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.

Жан-Пьер прервала журналиста, когда он пытался объяснить важность этой темы.

После этого журналист несколько раз пытался задать вопрос, но Жан-Пьер его перебивала и заявляла, что сотрудник СМИ не позволяет ей ответить на вопрос.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос представитель Белого дома попрощалась и покинула зал для брифингов.

В ноябре Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами во время брифинга, когда речь зашла о происхождении коронавируса.

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