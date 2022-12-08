Пресс-секретарь Белого дома покинула зал для брифингов после спора с журналистом
Об этом сообщило РИА Новости.
Спор произошёл из-за попытки журналиста задать вопрос о саммите США и африканских стран.
Жан-Пьер прервала журналиста, когда он пытался объяснить важность этой темы.
После этого журналист несколько раз пытался задать вопрос, но Жан-Пьер его перебивала и заявляла, что сотрудник СМИ не позволяет ей ответить на вопрос.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос представитель Белого дома попрощалась и покинула зал для брифингов.
В ноябре Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами во время брифинга, когда речь зашла о происхождении коронавируса.