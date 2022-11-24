Пресс-секретарь Белого дома вступила в спор с журналистами на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами во время брифинга, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что причиной спора стал вопрос журналистки из издания Daily Caller присутствовавшему на мероприятии главному инфекционисту США Энтони Фаучи о том, что он сделал для расследования происхождения коронавируса.

«Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведёте себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведёте себя неуважительно по отношению к нашему гостю», — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь также прервала другого журналиста, который поддержал коллегу, заявив, что вопрос про коронавирус был обоснованным.

26 октября Жан-Пьер заявила, что взгляды предпринимателя Илона Маска и правительства США по украинскому конфликту различаются