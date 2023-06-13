Corriere della Sera: наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд
Отмечается, что наследство получат его пятеро детей и 16 внуков.
Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest, оценённый в €4,89 млрд.
Двое старших детей политика занимают в холдинге ключевые посты.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.
По данным телеканала Sky TG24, похороны состоятся в Кафедральном соборе Милана.