Corriere della Sera: наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд

Наследство умершего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценивается почти в €5 млрд согласно подсчётам газеты Corriere della Sera.

Отмечается, что наследство получат его пятеро детей и 16 внуков.

Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest, оценённый в €4,89 млрд.

Двое старших детей политика занимают в холдинге ключевые посты.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.

По данным телеканала Sky TG24, похороны состоятся в Кафедральном соборе Милана.