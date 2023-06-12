Самое высокое здание мира «Бурдж-Халифа» в ОАЭ окрасили в цвета российского флага

Самое высокое здание мира башню «Бурдж-Халифа» в ОАЭ окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в «Бурдж-Халифа» насчитывается 163 этажа.

Кроме того, в честь Дня России праздничная подсветка в цветах российского флага была на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днём России.

Они отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем Отечества.