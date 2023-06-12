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Белый дом: у США сейчас нет планов по эвакуации американских граждан с Тайваня

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США не намерены проводить эвакуацию американских граждан с Тайваня, поскольку нет никаких указаний на то, что ситуация на острове может измениться в ближайшее время.
Белый дом: у США сейчас нет планов по эвакуации американских граждан с Тайваня
  • Gettyimages.ru

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, на данный момент нет никаких указаний на то, что нынешние условия на Тайване требуют какого-либо пересмотра политики по эвакуации частных лиц с гражданством США из зон сообщения конфликтов.

Кирби добавил, что США «берут на себя ответственность за безопасность гражданских по всему миру».

22 мая официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что Соединённые Штаты должны прекратить оказывать давление и сдерживать развитие Китая, чтобы отношения между двумя странами улучшились.

3 июня шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в последнее время Вашингтон фиксирует «опасные манёвры», которые совершает китайская военная авиация в отношении самолётов США и их союзников в международном воздушном пространстве.

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