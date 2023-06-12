Блинкен: США не фиксируют поставки КНР оружия России, но обеспокоены передачей технологий

Администрация США не видит свидетельств того, что Китай поставляет России вооружения, но Вашингтон беспокоит передача Москве технологий китайскими компаниями.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной с вице-премьером, главой итальянского МИД Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что ранее Китаю «выражались опасения» по поводу возможной отправки России китайских вооружений для проведения спецоперации на Украине.

«Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением (России. — RT) технологий, в том числе технологий двойного назначения», — сказал Блинкен.

По его словам, это «является проблемой» и США поднимали данный вопрос в прошлом.

Ранее в Минторге Соединённых Штатов сообщили о введении мер экспортного контроля против 31 компании из КНР, пяти юрлиц из ОАЭ и двух — из Великобритании.

8 июня председатель Комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерал Марк Милли высказал мнение, что в данный момент США, Китай и Россия являются сверхдержавами многополярного мира.