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Блинкен: США не фиксируют поставки КНР оружия России, но обеспокоены передачей технологий

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Администрация США не видит свидетельств того, что Китай поставляет России вооружения, но Вашингтон беспокоит передача Москве технологий китайскими компаниями.
Блинкен: США не фиксируют поставки КНР оружия России, но обеспокоены передачей технологий
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной с вице-премьером, главой итальянского МИД Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что ранее Китаю «выражались опасения» по поводу возможной отправки России китайских вооружений для проведения спецоперации на Украине.

«Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением (России. — RT) технологий, в том числе технологий двойного назначения», — сказал Блинкен.

По его словам, это «является проблемой» и США поднимали данный вопрос в прошлом.

Ранее в Минторге Соединённых Штатов сообщили о введении мер экспортного контроля против 31 компании из КНР, пяти юрлиц из ОАЭ и двух — из Великобритании.

8 июня председатель Комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерал Марк Милли высказал мнение, что в данный момент США, Китай и Россия являются сверхдержавами многополярного мира.

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