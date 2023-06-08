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Американский генерал Милли назвал США, КНР и Россию сверхдержавами многополярного мира

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Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли высказал мнение, что в данный момент Соединённые Штаты, Китай и Россия являются сверхдержавами многополярного мира.
Американский генерал Милли назвал США, КНР и Россию сверхдержавами многополярного мира
  • Gettyimages.ru
  • © Win McNamee

Об этом Милли сказал в ходе выступления перед выпускниками в Национальном университете обороны.

«Мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — цитирует его ТАСС.

По словам генерала, в будущем мир станет свидетелем серьёзных вызовов и кризисов, поскольку существование трёх сверхдержав — это глобальная проблема.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер выразил мнение, что в данный момент Соединённые Штаты и Китай являются наибольшими угрозами миру.

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