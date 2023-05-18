Киссинджер считает, что США и Китай являются наибольшими угрозами миру

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер выразил мнение, что в данный момент Соединённые Штаты и Китай являются наибольшими угрозами миру.

Об этом он сказал в интервью изданию Economist.

Экс-госсекретарь предположил, что скажут другу другу при возможной встрече президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Если два президента встретятся... надеюсь, американский президент... скажет: «Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас — это мы двое», — отметил Киссинджер.

Политик также предположил, что при противостоянии Вашингтона и Пекина возможно «уничтожение человечества».

Как ранее сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, США вскоре предоставят Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Представитель китайского Министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая активизирует усилия по подготовке к войне из-за поставок США оружия сепаратистам на Тайване.