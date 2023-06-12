Минторг США ввёл меры экспортного контроля против компаний из Китая, ОАЭ и Великобритании
- РИА Новости
«Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля, 43 компании», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточняется, что американское правительство определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности Соединённых Штатов.
Так, в списке структур 31 компания из КНР, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре — из Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два — из Великобритании.
Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний — организации, занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.
8 июня в Белом доме сообщили, что Соединённые Штаты и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.