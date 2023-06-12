Хабек рассказал о последствиях отказа Москвы и Киева продлевать договор по газу

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил обеспокоенность тем, что Германии придётся существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу.

Он напомнил, что соглашение о транзите газа истекает в 2024 году.

«Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то... мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.