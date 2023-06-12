Хабек рассказал о последствиях отказа Москвы и Киева продлевать договор по газу
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Он напомнил, что соглашение о транзите газа истекает в 2024 году.
«Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то... мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — цитирует его ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.
Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.