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Хабек рассказал о последствиях отказа Москвы и Киева продлевать договор по газу

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выразил обеспокоенность тем, что Германии придётся существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу.
Хабек рассказал о последствиях отказа Москвы и Киева продлевать договор по газу
  • Gettyimages.ru

Он напомнил, что соглашение о транзите газа истекает в 2024 году.

«Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то... мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его», — цитирует его ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу.

Как писало издание EUobserver, в Еврокомиссии считают, что Германии следует отказаться от поступления нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России.

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