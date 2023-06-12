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Эрдоган: вместо мирного решения Турция может действовать иначе в Эгейском море

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Турция может действовать иначе в Эгейском море, где есть конфликты с Грецией, в случае препятствования мирному решению, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: вместо мирного решения Турция может действовать иначе в Эгейском море
  • AP

«Наша дорожная карта известна. Это мирное решение. В этих морях не существует иного пути, кроме мирного. Но если есть те, кто хочет помешать миру, то нам придётся реализовать иные проекты», — цитирует его ТАСС.

По словам Эрдогана, в Турции не желают, чтобы перед Анкарой ставили препятствия.

Турецкий лидер назвал признание равноправного статуса Турецкой Республики Северного Кипра условием урегулирования вопроса по острову.

В 2022 году Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

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