Чавушоглу: Северный Кипр получил статус наблюдателя в Организации тюркских государств

Самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств», — написал он в Twitter.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.