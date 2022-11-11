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Чавушоглу: Северный Кипр получил статус наблюдателя в Организации тюркских государств

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Самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.
Чавушоглу: Северный Кипр получил статус наблюдателя в Организации тюркских государств
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Sohn

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств», — написал он в Twitter.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.

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