Чавушоглу: Северный Кипр получил статус наблюдателя в Организации тюркских государств
- Gettyimages.ru
- © Michael Sohn
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств», — написал он в Twitter.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.