Эрдоган предупредил, что Турция может увеличить число ударных дронов на севере Кипра
- РИА Новости
Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Праги, где проходил саммит Европейского политического сообщества.
«В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Возможны новые поставки, это наше право. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырёх направлений», — приводит слова главы государства ТАСС.
В конце сентября в Анкаре заявили, что Турция увеличит военное присутствие на Кипре, на север острова будут поставлены необходимые вооружения для защиты интересов турок-киприотов.