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Эрдоган предупредил, что Турция может увеличить число ударных дронов на севере Кипра

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Турция разместила ударные беспилотники в самопровозглашённой Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.
Эрдоган предупредил, что Турция может увеличить число ударных дронов на севере Кипра
  • РИА Новости

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Праги, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

«В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Возможны новые поставки, это наше право. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырёх направлений», — приводит слова главы государства ТАСС.

В конце сентября в Анкаре заявили, что Турция увеличит военное присутствие на Кипре, на север острова будут поставлены необходимые вооружения для защиты интересов турок-киприотов.

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