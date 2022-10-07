Эрдоган предупредил, что Турция может увеличить число ударных дронов на севере Кипра

Турция разместила ударные беспилотники в самопровозглашённой Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Праги, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

«В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Возможны новые поставки, это наше право. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырёх направлений», — приводит слова главы государства ТАСС.

В конце сентября в Анкаре заявили, что Турция увеличит военное присутствие на Кипре, на север острова будут поставлены необходимые вооружения для защиты интересов турок-киприотов.