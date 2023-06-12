Эрдоган назвал признание равноправия Северного Кипра путём к новым переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал признание равноправного статуса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) условием урегулирования вопроса по острову.

По словам турецкого лидера, нельзя позволить «потерять ещё 50 лет».

«Международное подтверждение равноправного статуса ТРСК является для нас обязательным условием. Если будет необходимость вернуться за стол переговоров, то путь к этому пролегает через признание ТРСК», — цитирует его ТАСС.

В 2022 году Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.