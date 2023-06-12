Эрдоган назвал признание равноправия Северного Кипра путём к новым переговорам
- AFP
По словам турецкого лидера, нельзя позволить «потерять ещё 50 лет».
«Международное подтверждение равноправного статуса ТРСК является для нас обязательным условием. Если будет необходимость вернуться за стол переговоров, то путь к этому пролегает через признание ТРСК», — цитирует его ТАСС.
В 2022 году Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.
Ранее Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.