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Эрдоган назвал признание равноправия Северного Кипра путём к новым переговорам

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал признание равноправного статуса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) условием урегулирования вопроса по острову.
Эрдоган назвал признание равноправия Северного Кипра путём к новым переговорам
  • AFP

По словам турецкого лидера, нельзя позволить «потерять ещё 50 лет».

«Международное подтверждение равноправного статуса ТРСК является для нас обязательным условием. Если будет необходимость вернуться за стол переговоров, то путь к этому пролегает через признание ТРСК», — цитирует его ТАСС.

В 2022 году Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция разместила ударные беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра. Это сделано в ответ на отмену со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.

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