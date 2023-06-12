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Мировые расходы на ядерное оружие выросли до $82,9 млрд в 2022 году

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Мировые расходы на ядерное оружие выросли до $82,9 млрд в 2022 году: по данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, больше других потратили в США.
Мировые расходы на ядерное оружие выросли до $82,9 млрд в 2022 году
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«Девять стран потратили на ядерное оружие $82,9 млрд... США потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые, — $43,7 млрд», — приводит сообщение РИА Новости.

В организации подчеркнули, что рост расходов на ядерное оружие не привёл к улучшению обстановки в сфере безопасности.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия.

Также северокорейский лидер призвал к «идеальной» готовности к применению ядерного оружия «в любое время и в любом месте».

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