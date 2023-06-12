В Китае призвали судить не Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю»

Судить нужно не основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведёт слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на основателя WikiLeaks.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.