В Китае призвали судить не Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю»
- РИА Новости
«Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведёт слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.
В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на основателя WikiLeaks.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.