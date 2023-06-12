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В Китае призвали судить не Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю»

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Судить нужно не основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю», заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В Китае призвали судить не Ассанжа, а ворующую секреты других стран «хакерскую империю»
  • РИА Новости

«Судить надо не Ассанжа, раскрывшего правду, а хакерскую империю, которая ведёт слежку и ворует секреты из всех стран без разбора и изо всех сил старается скрыть свои преступления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на основателя WikiLeaks.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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