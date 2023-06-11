Экс-премьер Италии Конте: выбранная Западом стратегия по Украине ведёт к большим рискам
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Об этом политик сказал в ходе выступления на публичном мероприятии в городе Мандурия.
Как отметил Конте, в данный момент европейские страны приняли стратегию, которую определили Соединённые Штаты.
Политик призвал не допустить момента, когда союзник превращается в главный ориентир.
«И нужно союзникам объяснять, что эта стратегия и эта военная эскалация ведут нас только ко всё более серьёзным рискам, включая даже ядерный», — цитирует его ТАСС.
Конте также выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.