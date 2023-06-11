Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.

Об этом политик сказал в ходе выступления на публичном мероприятии в городе Мандурия.

«Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров», — цитирует Конте РИА Новости.

Экс-премьер также раскритиковал решение Зеленского, который заявил, что Украине не нужно посредничество Святого престола в урегулировании кризиса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.