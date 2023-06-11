Экс-премьер Италии: Зеленский не может один решать, как урегулировать конфликт на Украине
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Об этом политик сказал в ходе выступления на публичном мероприятии в городе Мандурия.
«Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров», — цитирует Конте РИА Новости.
Экс-премьер также раскритиковал решение Зеленского, который заявил, что Украине не нужно посредничество Святого престола в урегулировании кризиса.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.