Экономика Восточной Германии находится на подъёме и «переживает бум», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Экономика Восточной Германии переживает бум... Вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место», — цитирует его ТАСС.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Германии необходимо найти замену российским энергоресурсам.

По его словам, Германия, следуя своему нынешнему курсу, скоро надолго утратит своё политическое и экономическое лидерство в единой Европе.

Так, по данным Института германской экономики, к концу 2023 года общий ущерб от украинского кризиса для экономики ФРГ может достичь $300 млрд.