В правительстве Польши утверждают, что не имеют отношения к подрыву «Северных потоков»

В правительстве Польши утверждают, что республика не имеет отношения к подрыву «Северных потоков». Такое заявление опубликовал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — заявил он.

Жарин добавил, что версия о том, что «Россия совершила подрыв», остаётся в силе. По словам чиновника, у России были «мотив и возможность», однако он не уточнил, какие именно.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что немецкие следователи изучают вероятность того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы атак на «Северные потоки».

Немецкое издание Der Spiegel при этом писало, что разведка Германии получает всё больше данных, которые указывают на ответственность Украины за подрыв «Северных потоков» в Балтийском море.

Однако изначально, в феврале, американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.