Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы атак на «Северные потоки».

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что специалисты выясняют причину, по которой яхта «Андромеда» зашла в польские воды. Именно она, как сообщает ТАСС со ссылкой на следствие, использовалась для организации подрывов.

«Другие улики указывают на то, что Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее фракция АдГ потребовала от властей Германии расследовать причастность Киева к подрыву СП.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».