WSJ: немецкие следователи изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что специалисты выясняют причину, по которой яхта «Андромеда» зашла в польские воды. Именно она, как сообщает ТАСС со ссылкой на следствие, использовалась для организации подрывов.
«Другие улики указывают на то, что Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки», — говорится в сообщении.
Ранее фракция АдГ потребовала от властей Германии расследовать причастность Киева к подрыву СП.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».