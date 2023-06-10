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WSJ: немецкие следователи изучают доказательства атаки на «Северные потоки» из Польши

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Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы атак на «Северные потоки».

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что специалисты выясняют причину, по которой яхта «Андромеда» зашла в польские воды. Именно она, как сообщает ТАСС со ссылкой на следствие, использовалась для организации подрывов.

«Другие улики указывают на то, что Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования подводной диверсионной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее фракция АдГ потребовала от властей Германии расследовать причастность Киева к подрыву СП.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «Северными потоками» не проводится международное срочное расследование, «там дело нечисто».

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