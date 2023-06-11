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Глава МИД Италии заявил, что вопрос членства Украины в НАТО решат по завершении конфликта

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Вопрос о вступлении Украины в НАТО будут решать после завершения конфликта, заявил в интервью la Repubblica глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Глава МИД Италии заявил, что вопрос членства Украины в НАТО решат по завершении конфликта
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«Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины… Между тем мы идём к постоянному совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что среди стран Североатлантического альянса в данный момент нет консенсуса по вопросу присоединения Украины к НАТО.

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